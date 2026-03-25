Уиткофф верит в соглашение с Ираном

Спецпосланник лидера США Стив Уиткофф заявил, что вероятность принятия Ираном мирных предложений Вашингтона достаточна высока. Тегерану важно осознать, что альтернативных путей нет, а развитие эскалации нанесет лишь ущерб Ирану, отметил политик.
"У нас есть стойкое ощущение: если мы сможем убедить Иран, что мы находимся в точке перелома, без иных альтернатив для иранцев, кроме новых смертей и разрушений, то есть возможность для соглашения. Если его заключат, это будет замечательно для Ирана, всего региона, всего мира"
– Стив Уиткофф
Ранее Вашингтон представил Тегерану мирный план из 15 пунктов. Власти Ирана направили ответ на предложения США, в которых отметили необходимость немедленного завершения войны, гарантий ненападения и учета позиции региональных союзников.