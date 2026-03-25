Уиткофф верит в соглашение с Ираном

Стив Уиткофф заявил, что ситуация вокруг конфликта на Ближнем Востоке находится в точке перелома. Иран, по словам политика, может принять условия США.

Спецпосланник лидера США Стив Уиткофф заявил, что вероятность принятия Ираном мирных предложений Вашингтона достаточна высока. Тегерану важно осознать, что альтернативных путей нет, а развитие эскалации нанесет лишь ущерб Ирану, отметил политик.

"У нас есть стойкое ощущение: если мы сможем убедить Иран, что мы находимся в точке перелома, без иных альтернатив для иранцев, кроме новых смертей и разрушений, то есть возможность для соглашения. Если его заключат, это будет замечательно для Ирана, всего региона, всего мира"

– Стив Уиткофф

Ранее Вашингтон представил Тегерану мирный план из 15 пунктов. Власти Ирана направили ответ на предложения США, в которых отметили необходимость немедленного завершения войны, гарантий ненападения и учета позиции региональных союзников.