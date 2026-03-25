Иран ответил на мирный план США из 15 пунктов

Власти Ирана дали ответ на мирные предложения Вашингтона, которые должны положить конец конфликту на Ближнем Востоке.
Тегеран направил Вашингтону официальный ответ на его мирный проект, который включает 15 пунктов. Власти ИРИ ожидают ответа от США.
"Ответ Ирана на 15 предложенных США пунктов был официально направлен вчера вечером через посредников. Иран ждет реакцию противоположной стороны"
– Tasnim
Иран отметил важность немедленного прекращения огня, а также гарантий со стороны США, которые исключат повторение агрессии. Тегеран также рассчитывает на компенсацию и репарации. Кроме того, Иран призвал учитывать интересы своих союзников, "групп сопротивления".