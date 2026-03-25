Более 300 специалистов из РФ остаются на иранской АЭС "Бушер"

Глава Росатома Алексей Лихачев, отвечая на вопросы журналистов о влиянии ближневосточного конфликта на атомную отрасль, заявил, что на иранской АЭС "Бушер" сохраняется напряженная обстановка и более 300 сотрудников из РФ остаются на объекте.

"На площадке напряженно, но последние полутора суток спокойно. На площадке остается сейчас чуть более 300 человек"

- Алексей Лихачев

АЭС "Бушер" является первой гражданской атомной электростанцией на Ближнем Востоке. Этот стратегический инфраструктурный объект, расположенный на юге Ирана у побережья Персидского залива, был достроен и введен в эксплуатацию при непосредственном участии российских атомщиков.

Напомним, резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке произошло 28 февраля после начала войны США и Израиля против Ирана. В качестве ответной меры Тегеран нанес серию ракетных ударов по израильской территории и американским военным базам, расположенным в ряде стран региона