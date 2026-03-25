Россия намерена вести бизнес с США исключительно на своих условиях

Москва готова развивать совместные экономические проекты с американскими партнерами исключительно с выгодой для внутреннего рынка и с полным учетом национальных интересов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев четко обозначил формат возможного взаимодействия с Вашингтоном.

Отвечая на вопросы на съезде РСПП, он заявил, что любые договоренности должны опираться исключительно на национальные интересы России.

"У России сильнейшая позиция, самые мощные ресурсы. Все будет только на условиях России. Все, безусловно, будет только при одобрении соответствующих наших организаций"

- Кирилл Дмитриев

Руководитель фонда также добавил, что страна готова рассматривать лишь те варианты сотрудничества, которые принесут реальную и ощутимую пользу экономике.

"А проекты, безусловно, должны быть только выгодные России, только там, где есть синергия от совместной работы"

- Кирилл Дмитриев

Традиционно съезд Российского союза промышленников и предпринимателей выступает ключевой площадкой для открытого диалога крупного бизнеса и государственной власти. В рамках этого масштабного мероприятия участники обсуждают стратегии адаптации отечественной экономики к внешнему давлению, поиск новых инвестиционных ниш и защиту национальных интересов на глобальном рынке.