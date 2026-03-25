В Иране назвали потери США в войне

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранская армия сообщила о сотнях погибших и тысячах раненых в армии США в ходе войны. По данным ВС ИРИ, также были уничтожены 17 военных баз.

Власти Ирана назвали число погибших военнослужащих США в ходе войны на Ближнем Востоке. По оценкам официального представителя ВС ИРИ Абольфазля Шекарчи, потери армии США составили от 600 до 800 военных убитыми, а суммарные потери с учетом раненых достигли несколько тысяч человек. 

"Я озвучу лишь минимальные данные, если скажу, что американцы потеряли убитыми от 600 до 800, ранеными они потеряли практически пять тысяч человек"

– Абольфазль Шекарчи

По словам Шекарчи, армия Ирана также уничтожила 17 военных баз США на Ближнем Востоке. 

Ранее ABC News сообщили о ранении свыше 200 военных США в ходе боевых действий. Позднее Центральное командование США подтвердило эти данные, заявив о ранее порядка 290 военных.

