В Иране назвали потери США в войне

Власти Ирана назвали число погибших военнослужащих США в ходе войны на Ближнем Востоке. По оценкам официального представителя ВС ИРИ Абольфазля Шекарчи, потери армии США составили от 600 до 800 военных убитыми, а суммарные потери с учетом раненых достигли несколько тысяч человек.

"Я озвучу лишь минимальные данные, если скажу, что американцы потеряли убитыми от 600 до 800, ранеными они потеряли практически пять тысяч человек"

– Абольфазль Шекарчи

По словам Шекарчи, армия Ирана также уничтожила 17 военных баз США на Ближнем Востоке.

Ранее ABC News сообщили о ранении свыше 200 военных США в ходе боевых действий. Позднее Центральное командование США подтвердило эти данные, заявив о ранее порядка 290 военных.