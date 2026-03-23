Вестник Кавказа

Иран решил изменить политику в отношении ОАЭ – СМИ

Бурдж-Халифа
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Источник сообщил о намерении Ирана основательно поменять свой подход к отношениям с ОАЭ. По его словам, Исламская Республика разочарована ролью ОАЭ в ее противостоянии с США и Израилем.

Иран изменит свою политику, проводимую в отношении Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил высокопоставленный иранский источник в сфере безопасности.

Он подчеркнул, что Исламская Республика приняла такое решение из-за имеющихся разведанных о значительной роли ОАЭ в разжигании агрессии против нее.

"В ответ на эти враждебные действия мы заявляем, что Иран положит конец политике сдержанности, которую он проводил в отношении ОАЭ в течение нескольких недель после начала войны"

– иранский источник

Он отметил, что Иран получил информацию о том, что ОАЭ разместили на своей территории лагеря и базы, предназначенные для армии США, и предоставили некоторые из своих военных аэродромов США для нанесения ударов по Ирану.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.