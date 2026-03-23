Иран решил изменить политику в отношении ОАЭ – СМИ

Иран изменит свою политику, проводимую в отношении Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил высокопоставленный иранский источник в сфере безопасности.
Он подчеркнул, что Исламская Республика приняла такое решение из-за имеющихся разведанных о значительной роли ОАЭ в разжигании агрессии против нее.
"В ответ на эти враждебные действия мы заявляем, что Иран положит конец политике сдержанности, которую он проводил в отношении ОАЭ в течение нескольких недель после начала войны"
– иранский источник
Он отметил, что Иран получил информацию о том, что ОАЭ разместили на своей территории лагеря и базы, предназначенные для армии США, и предоставили некоторые из своих военных аэродромов США для нанесения ударов по Ирану.