Иран решил изменить политику в отношении ОАЭ – СМИ

Источник сообщил о намерении Ирана основательно поменять свой подход к отношениям с ОАЭ. По его словам, Исламская Республика разочарована ролью ОАЭ в ее противостоянии с США и Израилем.

Иран изменит свою политику, проводимую в отношении Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил высокопоставленный иранский источник в сфере безопасности.

Он подчеркнул, что Исламская Республика приняла такое решение из-за имеющихся разведанных о значительной роли ОАЭ в разжигании агрессии против нее.

"В ответ на эти враждебные действия мы заявляем, что Иран положит конец политике сдержанности, которую он проводил в отношении ОАЭ в течение нескольких недель после начала войны"

– иранский источник

Он отметил, что Иран получил информацию о том, что ОАЭ разместили на своей территории лагеря и базы, предназначенные для армии США, и предоставили некоторые из своих военных аэродромов США для нанесения ударов по Ирану.