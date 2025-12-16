Археологические находки периода меднокаменного века обнаружили в Чечне

Специалисты Института археологии РАН нашли на территории Чечни большое количество украшений и религиозные сооружения, которые датируются периодом халколита или меднокаменного века.

Российские археологи нашли в Чеченской Республике большое количество украшений, а также жилищно-хозяйственные комплексы, возраст которых датируется периодом меднокаменного века (халколита), сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

Уточняется, что находки были обнаружены в ходе проведения спасательных раскопок.

Как пояснили археологи, найденные объекты и предметы существенно расширило представления специалистов об древнейшем периоде истории Чечни. Это важно не только для региона, но и для всего Северного Кавказа.

"Спасательные раскопки открыли ранее неизвестные страницы истории этих мест, начиная от эпохи халколита и заканчивая Средними веками. Это позволяет нам лучше понять исторические процессы, знание которых имеет значение не только для Чеченской Республики, но и Северокавказского региона в целом"

– пресс-служба Института археологии РАН

Сообщается, что специалисты также нашли девять объектов, как предполагается, сакрального назначения. В частности, глиняные площадки, кострища, алтари и места проведения тризн с остатками керамических сосудов и костями животных.

В научный оборот пойдут и новые фрагменты "керамики, орудий труда из камня и кости, а также множества глиняных антропоморфных и зооморфных фигурок, сердоликовых бус и костяных украшений", уточнили в Институте археологии РАН.

Согласно сообщению пресс-службы, специалисты Института археологии еще с 2025 года проводят в Чеченской республики серию масштабных раскопок, обязательных перед строительством магистрального газопровода "Новогрозный-Сержень Юрт".

За это время ученые провели работу на площади 10 тыс кв м и открыли науке 11 новых объектов культурного наследия.