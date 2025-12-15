Вестник Кавказа

В Ингушетии археологи нашли фрагменты древнего поселения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Следы древнего поселения были найдены в ходе археологических работ в горах Ингушетии.

Во время археологических работ на территории комплекса "Тумги" в горах Республики Ингушетия были найдены следы древнего поселения, сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что находка была обнаружена внутри жилой башни комплекса, под ее конструкцией располагалась система укреплений.

Специалисты датируют данное поселение бронзовым веком.

Кроме того, как отметили археологи, обнаруженные укрепления не имеют на сегодняшний момент аналогов на Северном Кавказе. Также, находка дает историкам возможность еще больше изучить вопрос происхождения местного населения.

