КБР ожидает почти полмиллиона туристов в пик горнолыжного сезона

Власти Кабардино-Балкарии ожидают большой рост потока туристов в Приэльбрусье в предстоящий пик горнолыжного сезона. По прогнозам ожидается около полмиллиона гостей.

Кабардино-Балкария ожидает большой туристический поток в предстоящий высокий сезон на курортах Приэльбрусья, сообщил глава КБР Казбек Коков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Коков уточнил, что ожидается порядка 470 тыс туристов в высокий сезон этой зимой.

Ранее стало известно, что за следующие 5 лет, к 2030 году Кабардино-Балкария стремится довести свой годовой турпоток до 2,5 млн гостей.

Напомним, визитной карточкой республики является курорт "Эльбрус" на территории природного парка Приэльбрусье. Курорт оборудован различной всесезонной инфраструктурой и имеет около 25 км трасс различной сложности.