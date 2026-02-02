Туризм Ставрополья получит свыше 318 млн рублей

Новые экотропы и бассейны, модульные отели, "умная" навигация и яркие события для привлечения туристов – все это планируется реализовать в Ставропольском крае в этом году, выделено более 318 млн рублей.

В этом году в Ставропольском крае на развитие туризма будет направлено свыше 318 млн рублей, следует из сообщения управления пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

"Общий объем финансирования в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" в Ставропольском крае в этом году превышает 318 млн рублей, из них 315 млн рублей - средства федерального центра"

– управление пресс-службы

Запланировано проведение ряда крупных мероприятий в рамках развития событийного туризма, модернизация туробъектов и пеших туристических троп. Также курорты региона обзаведутся "умной" навигацией и комфортной средой для различных категорий населения, будут продолжены работы над туристическим кодом центров городов.

Кроме того, на Ставрополье будут построены круглогодичные бассейны и организованы пунктов проката инвентаря.

Часть выделяемых в рамках проекта средств будет использована на возведение модульных некапитальных средств размещения.