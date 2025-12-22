На маршруте транспортного коридора "Север-Юг" вырастет новый хаб

В скором будущем на территории Северной Осетии будет построен новый транспортно-логистический хаб, ориентированный на экспорт товаров по транспортному коридору "Север-Юг".

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел в Москве рабочую встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, в ходе которой стороны обсудили многие важные вопросы. Одним из них стало строительство нового транспортно-логистического хаба, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"По вашему поручению в республике будет построен транспортно-логистический хаб в транспортном коридоре "Север-Юг", экспортно ориентированный. Это 190 портов, 190 машиномест. Объем хранения - 90 миллионов единиц товара"

- Сергей Меняйло

Как отметил на встрече глава региона, новый хаб будет аналогом "сухого порта" с таможенной зоной, реализация проекта даст республике 8,5 тыс рабочих мест только на самом хабе, отметил глава региона.

Также Сергей Меняйло поблагодарил Владимира Путина за внимание, которое уделяется республике на всех уровнях власти, и проинформировал главу государства об итогах развития республики, доложив о планах по реализации крупных проектов в регионе на ближайшую перспективу.