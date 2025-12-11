Вестник Кавказа

Германия сменит посла в России – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посольство Германии в России возглавит Клеменс фон Гетце. На этом посту он сменит Александера Ламбсдорфа.

Новым послом Германии в России станет Клеменс фон Гетце, возглавляющий в настоящее время посольство ФРГ в Мехико.

На этом посту он сменит Александера Ламбсдорф, который станет послом Германии в Израиле.

По данным журнала Der Spiegel, назначение Гетце на пост посла произойдет в рамках плановых перестановок. Ожидается, что правительство Германии сменит послов в ряде стран, включая Россию, Израиль, Мексику, Испания, Китай, Индию и Бразилию.

Список назначений будет утвержден 11 февраля.

