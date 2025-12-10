Вестник Кавказа

Германия ускорит выдачу виз гражданам Армении – Пашинян

© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Граждане Армении перестанут ждать визу в Германию по 10 месяцев. Премьер Пашинян сообщил, что с начала 2026 года порядок выдачи будет кардинально упрощен.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сообщил об упрощении визового режима для армянских граждан со стороны Германии. 

По информации, полученной главой армянского правительства от германского посла, процедура получения визы будет оптимизирована уже в январе-феврале, что позволит избежать очередей в немецком посольстве.

Премьер заявил, что власти длительное время ведут диалог с Евросоюзом, обращая внимание на абсурдность ситуации с перспективами граждан Армении: несмотря на нормализацию отношений с Евросоюзом, срок ожидания только для подачи визовой заявки достигает 10 месяцев.

Он также добавил, что надеется на распространение данной практики и на дипломатические миссии других государств.

