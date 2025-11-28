Турция готова отказаться от копирования паспортов российских туристов

Турецкие отельеры готовы отказаться от копирования паспортов при заселении в отели у российских туристов, чтобы обеспечить сохранность их персональных данных: к тому же это снизит число процедур на ресепшене.

"Изменения оказывают прямое влияние на работу отелей. Отказ от копий паспортов сократит бюрократические процедуры на ресепшене, особенно для российских семей, групп и деловых туристов. Отели будут передавать сведения о гостях напрямую через цифровую систему уведомлений МВД Турции"

- источник

Собеседник отметил, что именно российские туристы болезненно реагируют на копирование их паспортов, и доля истины в их опасениях есть - ранее эти копии хранились в гостиницах без единых стандартов, что создавало риски утечки данных, в том числе мошенничества и попыток использования паспортной информации, отметил он, передает РИА Новости.

Напомним, печатный орган правительства - Resmi Gazete - опубликовал решение Органа по защите персональных данных, который фактически запрещает такую практику в сфере туризма и гостиничного бизнеса.