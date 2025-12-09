Вестник Кавказа

Госучреждения переедут из центра Тбилиси

Здание правительства Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В центре Тбилиси начнется масштабный переезд госучреждений. Парламент, правительство, мэрия и девять министерств переедут в новый защищенный комплекс на Арсенальной горе площадью 77 га, проект которого сейчас находится на стадии планирования.

Власти Грузии инициировали масштабный проект по переносу госучреждений из центральной части Тбилиси. Первым на очереди стоит парламент страны, за которым последуют и другие административные здания.

Все выводимые учреждения будут сосредоточены в новом "Правительственном городке" на Арсенальной горе. В настоящее время Муниципальный фонд развития уже объявил о приеме заявок на конкурс по разработке концепции планировки территории и дизайн-проектов будущего комплекса.

Однако конкретные сроки начала строительства пока не определены. Финансирование работ не предусмотрено в бюджете на 2026 год, а общая стоимость проекта до сих пор не объявлена.

Согласно конкурсной документации, будущий комплекс должен одновременно интегрироваться в городской ландшафт и иметь защищенный периметр. Он займет 77 га, где построят около 283 тыс кв м административных зданий. Новая площадка примет парламент, аппарат правительства, мэрию, службу госбезопасности и девять министерств.
 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
775 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.