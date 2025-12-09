Госучреждения переедут из центра Тбилиси

Власти Грузии инициировали масштабный проект по переносу госучреждений из центральной части Тбилиси. Первым на очереди стоит парламент страны, за которым последуют и другие административные здания.
Все выводимые учреждения будут сосредоточены в новом "Правительственном городке" на Арсенальной горе. В настоящее время Муниципальный фонд развития уже объявил о приеме заявок на конкурс по разработке концепции планировки территории и дизайн-проектов будущего комплекса.
Однако конкретные сроки начала строительства пока не определены. Финансирование работ не предусмотрено в бюджете на 2026 год, а общая стоимость проекта до сих пор не объявлена.
Согласно конкурсной документации, будущий комплекс должен одновременно интегрироваться в городской ландшафт и иметь защищенный периметр. Он займет 77 га, где построят около 283 тыс кв м административных зданий. Новая площадка примет парламент, аппарат правительства, мэрию, службу госбезопасности и девять министерств.