Госучреждения переедут из центра Тбилиси

В центре Тбилиси начнется масштабный переезд госучреждений. Парламент, правительство, мэрия и девять министерств переедут в новый защищенный комплекс на Арсенальной горе площадью 77 га, проект которого сейчас находится на стадии планирования.

Власти Грузии инициировали масштабный проект по переносу госучреждений из центральной части Тбилиси. Первым на очереди стоит парламент страны, за которым последуют и другие административные здания.

Все выводимые учреждения будут сосредоточены в новом "Правительственном городке" на Арсенальной горе. В настоящее время Муниципальный фонд развития уже объявил о приеме заявок на конкурс по разработке концепции планировки территории и дизайн-проектов будущего комплекса.

Однако конкретные сроки начала строительства пока не определены. Финансирование работ не предусмотрено в бюджете на 2026 год, а общая стоимость проекта до сих пор не объявлена.

Согласно конкурсной документации, будущий комплекс должен одновременно интегрироваться в городской ландшафт и иметь защищенный периметр. Он займет 77 га, где построят около 283 тыс кв м административных зданий. Новая площадка примет парламент, аппарат правительства, мэрию, службу госбезопасности и девять министерств.

