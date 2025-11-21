Пещеры назвали брендом Абхазии

Пещеры являются брендом Абхазии, их в республике насчитывается больше тысячи, при этом точное число неизвестно, рассказала профессор Мингазова.

В Абхазии огромное количество пещер, пещеры – бренд республики, об этом заявила доктор биологических наук, профессор Казанского Федерального университета Нафиса Мингазова в рамках научно-практической конференции, посвященной 50-летию со дня открытия Новоафонской пещеры для посещения.

"Абхазия – это страна горного карста и, соответственно, здесь очень много пещер. Сегодня мы даже пытались установить их точное количество. Получается, что их не менее тысячи. Хотя точных цифр никто не называет"

По словам профессора, абхазские пещеры уникальны, их экосистема хрупка и уязвима перед вмешательством человека, передает радио Sputnik.

Отметим, что в этом году турпоток в Новоафонскую пещеру сократился на 10 тыс человек.