Пещеры назвали брендом Абхазии

Пещера
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пещеры являются брендом Абхазии, их в республике насчитывается больше тысячи, при этом точное число неизвестно, рассказала профессор Мингазова.

В Абхазии огромное количество пещер, пещеры – бренд республики, об этом заявила доктор биологических наук, профессор Казанского Федерального университета Нафиса Мингазова в рамках научно-практической конференции, посвященной 50-летию со дня открытия Новоафонской пещеры для посещения.

"Абхазия – это страна горного карста и, соответственно, здесь очень много пещер. Сегодня мы даже пытались установить их точное количество. Получается, что их не менее тысячи. Хотя точных цифр никто не называет"

– Нафиса Мингазова

По словам профессора, абхазские пещеры уникальны, их экосистема хрупка и уязвима перед вмешательством человека, передает радио Sputnik.

Отметим, что в этом году турпоток в Новоафонскую пещеру сократился на 10 тыс человек.

