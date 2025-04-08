"Мир" станет бессрочным

Российские банки договорились постоянно продлевать работу дебетовых карт российской платежной системы "Мир" с истекшим сроком действия, чтобы их держатели могли сами решать вопрос с их заменой по мере необходимости.

Дебетовые карты российской платежной системы "Мир" теперь не будут перевыпускаться в связи с истекшим сроком действия, а продолжат работать дальше, до полного физического износа за незначительным исключением: такое решение было принято советом участников и пользователей платежного рынка при Национальной системе платежных карт (НСПК), сообщила пресс-служба организации, со ссылкой на генерального директора НСПК Дмитрия Дубынина.

"Сегодня продление - исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру"

- Дмитрий Дубынин

Самостоятельно и планово решать вопрос о замене карт – функция не новая, впервые она появилась в период пандемии, когда люди не могли посещать отделения банков. Тогда и было разработано технологическое решение, обеспечивающие безопасную работу карт "Мир" после истечения срока действия, поведал гендиректор НСПК, передает ТАСС.

Некоторое время работа карт продлевалась из-за временного дефицита чипов, практикуется это и сегодня, когда банки сами продлевают срок действия вполне исправных активных карт.

А вот что касается утерянных карт с истекшим сроком, в НСПК настоятельно рекомендуют своевременно блокировать их чтобы картой не смогли воспользоваться мошенники.

В обязательном порядке менять карты придется лишь тем, кто зачастую использует их в отложенном или офлайн-режиме, оплачивая поездки на общественном транспорте или покупки на борту самолета, но будет это нескоро - к 2030 году - заключили в НСПК.