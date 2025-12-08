"Маршрут Трампа" может стать важным компонентом Срединного коридора – Пашинян

Никол Пашинян заявил о важности "Маршрута Трампа" в контексте Срединного коридора и нормализации между Баку и Ереваном. Армянский политик также озвучил дату начала реализации проекта.

Глава правительства Армении Никол Пашинян оценил экономические перспективы "Маршрута Трампа" (TRIPP). По словам армянского политика, TRIPP может стать важной частью Срединного коридора.

По словам Пашиняна, работы по воплощению проекта в жизнь могут стартовать уже в следующем году.

"Масштабный проект "Маршрут Трампа", наряду с открытием сообщения между Арменией и Турцией, имеет все шансы стать важным компонентом Среднего коридора, обеспечив беспрепятственное сообщение между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией"

– Никол Пашинян

Как отметил глава армянского правительства, проект даст толчок к развитию для всего региона. Также это еще одна точка пересечения интересов Баку и Еревана, что послужит продвижению нормализации между странами.

Пашинян также упомянул достигнутые в Вашингтоне договоренности относительно транзита между Арменией и Азербайджаном.

"Одним из важнейших достижений в Вашингтоне стала договоренность об открытии сообщения между Арменией и Азербайджаном для внутренних, двусторонних и международных перевозок"

– Никол Пашинян