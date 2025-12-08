"Маршрут Трампа" может стать важным компонентом Срединного коридора – Пашинян

Глава правительства Армении Никол Пашинян оценил экономические перспективы "Маршрута Трампа" (TRIPP). По словам армянского политика, TRIPP может стать важной частью Срединного коридора.
По словам Пашиняна, работы по воплощению проекта в жизнь могут стартовать уже в следующем году.
"Масштабный проект "Маршрут Трампа", наряду с открытием сообщения между Арменией и Турцией, имеет все шансы стать важным компонентом Среднего коридора, обеспечив беспрепятственное сообщение между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией"
– Никол Пашинян
Как отметил глава армянского правительства, проект даст толчок к развитию для всего региона. Также это еще одна точка пересечения интересов Баку и Еревана, что послужит продвижению нормализации между странами.
Пашинян также упомянул достигнутые в Вашингтоне договоренности относительно транзита между Арменией и Азербайджаном.
"Одним из важнейших достижений в Вашингтоне стала договоренность об открытии сообщения между Арменией и Азербайджаном для внутренних, двусторонних и международных перевозок"
– Никол Пашинян