План превращения сектора Газа в курорт представили США – СМИ

В США разработали план превращения сектора Газа в курорт. На этой неделе он был представлен потенциальным странам-донорам, включая Турцию и Египет.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивет Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер представили возможным инвесторам план реконструкции сектора Газа, реализация которого поможет превратить территорию анклава в курортный мегополис.

Сумма проекта оценивается $112,1 млрд. Выполнить все работы планируется за 10 лет.

"Команда во главе с зятем президента Джаредом Кушнером, спецпосланником по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом и двумя высокопоставленными помощниками из Белого дома разработала черновое предложение по превращению разрушенного бомбардировками анклава в сверкающий мегаполис"

– The Wall Street Journal (WSJ)

По данным издания, США готовы взять на себя финансирование 20% некоторых расходов на восстановление.

Газета отмечает, что конфиденциальная презентация была представлена планируемым странам-донорам, в том числе Турции и Египту. Она состояла из 32 слайдов с изображениями высотных зданий, различными диаграммами и информацией о предполагаемых тратах. Кроме того, презентация включала в себя проекты по созданию высокоскоростных железных дорог и умных энергосетей.

В материале WSJ сказано, что ряд американских чиновников сомневается в реалистичного данного плана, поскольку у них нет уверенности в том, что радикальная группировка ХАМАС пойдет на разоружение. Они также опасаются, что с финансированием этого проекта могут возникнуть сложности.