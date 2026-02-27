Вестник Кавказа

США и Израиль де-факто объявили войну Ирану – МИД ИРИ

Флаг Исламской Республики Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран принципиально серьезно относится к массированному военному удару Израиля и США и рассматривает его как полномасштабную войну, рассказал журналистам глава пресс-службы МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

Официальный пресс-спикер Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Эсмаил Багаи подчеркнул в интервью Al Jazeera, что Тегеран не приемлет представления американо-израильской атаки на ИРИ в качестве некой ограниченной военной операции – для иранских властей это полноценная война.

"Агрессия США и Израиля против нас – это объявление войны, а не ограниченная операция"

– Эсмаил Багаи

Иранский дипломат также отметил, что нападение на Иран ничем нельзя оправдать, а беспорядочные удары по иранским населенным пунктам невозможно назвать никак иначе кроме военной агрессии.

Эсмаил Багаи добавил, что США предали сами принципы дипломатии, уже во второй раз прямо в разгар мирного диалога по новой ядерной сделке поддержав военные атаки Израиля на Иран. По его словам, таким образом Вашингтон и Тель-Авив поправил все возможным принципы международного права.

