Чиновник в Тегеране сообщил о гибели зятя и невестки Али Хаменеи

Один из членов городского совета Тегерана заявил, что погибли зять и невестка Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. США и Израиль сегодня весь день наносят удары по Ирану.

Зять и невестка Верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли сегодня в ходе ударов США и Израиля по Ирану, такое заявление сделал член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар.

Его слова приводит агентство Jamaran.

"Невестка и зять верховного лидера погибли"

– Мейсам Мозаффар

Каких-либо подтверждений или опровержений этих сведений не поступало.

Напомним, ранее сегодня израильские СМИ распространили сообщения о гибели Али Хаменеи и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Позже их опроверг глава МИД ИРИ Аббас Аракчи. Позже ливанские СМИ сообщили, что Верховный лидер лично руководит ответными ударами Ирана.