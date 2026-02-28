Вестник Кавказа

Чиновник в Тегеране сообщил о гибели зятя и невестки Али Хаменеи

Чиновник в Тегеране сообщил о гибели зятя и невестки Али Хаменеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Один из членов городского совета Тегерана заявил, что погибли зять и невестка Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. США и Израиль сегодня весь день наносят удары по Ирану.

Зять и невестка Верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли сегодня в ходе ударов США и Израиля по Ирану, такое заявление сделал член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар.

Его слова приводит агентство Jamaran.

"Невестка и зять верховного лидера погибли"

– Мейсам Мозаффар

Каких-либо подтверждений или опровержений этих сведений не поступало.

Напомним, ранее сегодня израильские СМИ распространили сообщения о гибели Али Хаменеи и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Позже их опроверг глава МИД ИРИ Аббас Аракчи. Позже ливанские СМИ сообщили, что Верховный лидер лично руководит ответными ударами Ирана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1170 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.