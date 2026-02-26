СМИ Ирана назвали цели ударов Израиля в Тегеране

Иранские СМИ рассказали, по каким целям наносились сегодня израильскими военными удары в Тегеране. В их числе – резиденция Верховного лидера Али Хаменеи.

Одной из целей ударов Вооруженных сил Израиля в Тегеране стала резиденция Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, об этом пишут иранские СМИ.

Кроме нее, под израильскими ударами оказались здания, где располагаются Министерство разведки, Министерство обороны и Организация по атомной энергии Исламской Республики.

Ранее сегодня МИД Израиля заявил о превентивном ударе по Иране. Сообщалось о взрывах в Тегеране, а также в разных городах страны, таких как Исфахан, Кум, Тебриз и других.