Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Иран

Казахстанское внешнеполитическое ведомство рекомендовало своим гражданам покинуть территорию ИРИ и воздержаться от поездок туда из-за напряженной обстановки в регионе.

Казахстанцам рекомендовано на время воздержаться от туристических визитов в Иран, соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте МИД Республики Казахстан.

Связано это с сохраняющейся напряженностью в стране и регионе, уточнили в ведомстве.

Гражданам Казахстана, которые в настоящее время находятся на территории ИРИ, настоятельно рекомендовано покинуть страну и соблюдать повышенные меры безопасности и быть осторожными.

"Призываем наших граждан взвешенно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока с учетом текущей ситуаций и её возможного резкого обострения"

– МИД Республики Казахстан

Все казахстанские дипломатические учреждения продолжают работать в обычном режиме, уточнили в сообщении.