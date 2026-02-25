Эрдоган выразил Азербайджану соболезнования в связи с годовщиной геноцида в Ходжалы

Президент Турции поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии в городе Ходжалы в Азербайджане, произршедшей 34 года назад.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил Азербайджану соболезнования по случаю годовщины трагедии в Ходжалы, соответствующая публикация размещена в социальной сети X.

"В 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида я с состраданием и глубокой скорбью почитаю память погибших азербайджанских братьев и сестер и выражаю свои соболезнования дружественному и братскому азербайджанскому народу.

Мы никогда не забудем этот акт бесчеловечности, боль от которой всегда будем носить в глубине души"

– Реджеп Тайип Эрдоган

26 февраля 1992 года армянские националисты устроили резню в Ходжалы, погибли 613 мирных азербайджанских жителей, включая женщин и детей.