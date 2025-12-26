Отдохнуть на горнолыжных курортах РФ в марте станет дешевле

Отдых на российских горнолыжных курортах подешевеет уже в первый месяц весны в связи со скорым окончанием сезона.

Стоимость отдыха на горнолыжных курортах России значительно снизится уже в начале весны, прогнозирует онлайн-сервис OneTwoTrip.

Наибольшее снижение цен (почти на четверть) – около 12,2 тыс рублей в сутки зафиксировано в начале марта в гостиницах Эсто-Садке на Красной Поляне, отметили аналитики.

Сезон катания в регионе длится до апреля, а на особо высокогорных участках возможно кататься до начала мая.

Цены на отдых на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии снизились до 11 тыс за сутки, почти на 19%, также уточнили специалисты сервиса.

На склонах этого курорта кататься можно до апреля, а март считается одним из наиболее комфортных месяцев для отдыха.

Отдых на курорте Домбай тоже значительно подешевеет – здесь можно отдохнуть в среднем за 9 тыс рублей в сутки, что на 14% меньше, чем в настоящее время.