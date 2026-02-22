Вестник Кавказа

Бочоришвили призвала ЕС отказаться от поддержки дезинформации

Здание МИД Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Мака Бочоришвили призвала власти ЕС предпринять шаги, направленные на борьбу с дезинформацией, которая вредит отношениям Тбилиси и Брюсселя.

Глава грузинской дипломатии Мака Бочоришвили призвала власти Евросоюза отказаться от поддержки дезинформации, которая создает напряженность между Тбилиси и Брюсселем. 

"С грузинской перспективы важно, чтобы Брюссель прекратил и не содействовал распространению и финансированию дезинформационных кампаний, которые существенно вредят отношениям между Грузией и Евросоюзом"

– Мака Бочоришвили 

По словам главы ведомства, власти Грузии постоянно сталкиваются с информационными кампаниями, которые построено на фейках и лживых нарративах, направленных против Тбилиси. 

Бочоришвили призвала ЕС предпринять конкретные шаги, которые бы подорвали распространение ложных нарративов о действующей власти в Тбилиси.

