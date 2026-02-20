В села Агдеринского района продолжают возвращаться жители

В Азербайджане в села Агдеринского района в понедельник отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев. Жители возвращаются в четыре села.

Возвращение азербайджанского населения на освобожденные от оккупации и восстановленные территории продолжается - 23 февраля в села Агдеринского района вернется почти 300 человек

Четыре села примут жителей: в Чылдыран возвращаются 10 семей, 46 человек; в Ашагы Оратаг - 29 семей, 141 человек; в Хейвалы - 17 семей, 84 человека; а в село Чапар - 7 семей, 22 человека.

В родные населенные пункты переезжают семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.