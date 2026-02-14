Правительство РФ предложило выдворять достигших совершеннолетия детей мигрантов

Детям мигрантов придется покидать Россию в первый месяц совершеннолетия, если они не оформят свои трудовые документы – такую поправку предложило рассмотреть Госдуме правительство РФ.

В базе законопроектов Государственной Думы РФ зарегистрирован правительственный законопроект, вносящий поправку в закон "О правовом положении иностранных граждан". Документ предполагает новую норму в регулировании правил пребывания мигрантов в России: их дети по достижении совершеннолетия будут должны покинуть российскую территорию, если к тому времени у них не будет оснований для проживания в РФ (в частности, своего трудового патента).

Таким образом правительство намерено устрожить контроль за детьми трудовых мигрантов. Напомним, что мигрант имеет право въехать в Россию вместе с несовершеннолетними детьми, а момент достижения ими 18 лет никак в законодательстве не прописан.

"По достижении возраста восемнадцати лет указанные лица должны либо выехать из Российской Федерации в течение тридцати дней, за исключением случаев, когда имеются иные законные основания для пребывания (проживания) в Российской Федерации, либо в установленном порядке подать заявление о выдаче патента и оплатить предусмотренный статьей 2271 Кодекса фиксированный авансовый платеж"

– пояснительная записка законопроекта

Кроме того, правительственный законопроект предусматривает еще несколько новшеств в сфере регулирования трудовой миграции. Детям мигрантов позволяется находиться в России лишь на срок, указанный в разрешении на работу родителя. Также мигрант будет обязан заплатить аванс по налогу на доходы физических лиц не только за себя, но и за каждого своего ребенка.