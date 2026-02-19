Трамп объявил о 10% пошлине на весь импорт в США

На фоне решения Верховного суда, ограничивающего его полномочия в вопросе импортных пошлин, Трамп анонсировал введение 10% пошлины на все ввозимые товары.

Президент США Дональд Трамп на экстренной пресс-конференции в Белом доме, созванной после вердикта Верховного суда по таможенным пошлинам, заявил о планах ввести 10% сбор на все импортируемые в страну товары. При этом, по его словам, сохранят действие и тарифы, обоснованные интересами национальной безопасности.

"Следовательно, начиная с этого момента, все пошлины, касающиеся национальной безопасности, (...) остаются в силе, полностью в силе (...). Сегодня я (также) подпишу указ, устанавливающий глобальную пошлину в размере 10% (...) в дополнение к уже применяемым нормальным пошлинам"

— Дональд Трамп

Американский президент заявил, что намерен заменить признанные Верховным судом незаконными пошлины на альтернативные и более мощные инструменты. Американский лидер также допустил, что ставки для некоторых стран могут стать даже выше после решения суда.

"Есть страны, которые относились к нам действительно плохо на протяжении многих лет, и для них пошлины будут высокими. А есть другие страны, которые вели себя очень хорошо, и для них ставки будут весьма умеренными"

— Дональд Трамп