Замглавы Минкультуры арестована за мошенничество на Ставрополье

На Ставрополье продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве при проведении творческого фестиваля. В рамках данного дела задержана заместитель регионального министерства культуры.

В Ставропольском крае арестовали замглавы Минкультуры региона по делу о мошенничестве при проведении фестиваля. Об этом рассказали 20 февраля в Ставропольском краевом суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 6 суток фигурантке, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)"

– пресс-служба суда

Следствие полагает, что замминистра, действуя в составе группы, организовала изготовление документов, которые содержат ложные сведения о стоимости услуг по организации и проведению Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи "На высоте".

Как отмечается, что привело к хищению бюджетных средств на сумму более 19 млн рублей.