Верховный суд КЧР отправил в колонию фигурантов дела о земельном мошенничестве

Четверо осужденных по делу о земельном мошенничестве в Черкесске пойдут в колонию. Верховный суд КЧР отменил их условные сроки.

Экс-начальник отдела мэрии Черкесска и трое фигурантов по делу о земельном мошенничестве отправились в колонию. Верховный суд Карачаево-Черкесии пересмотрел приговор и заменил условные сроки на реальные.

Коллегия ВС КЧР удовлетворила апелляцию прокуратуры по делу о мошенничестве. Трем фигурантам отменено условное осуждение, они приговорены к реальным срокам от 4 лет 2 месяцев до 5 лет колонии общего режима.

В частности, отменен условный приговор (5,5 лет) экс-начальнику отдела мэрии Черкесска. Ему назначено наказание в виде 5 лет реального лишения свободы.

Как было установлено в суде, чиновник в 2016 году организовал хищение городских земельных участков.

"Используя служебные полномочия и подложные документы, он в сговоре с другими обвиняемыми незаконно оформлял право собственности на земли с целью их последующей перепродажи. В преступную группу входили бывший начальник управления архитектуры и другие лица, обеспечивавшие подготовку фиктивных документов и проведение мнимых сделок"

— Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской Республики