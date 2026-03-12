Почти миллиард рублей направят на капремонт многоэтажек в Сочи

Капремонт жилых домов на сумму порядка миллиарда рублей проведут в Сочи, о соответствующих планах сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

В сообщении уточняется, что в Сочи реализуется муниципальный план капремонта многоэтажных домов.

"На 2026 год запланирован ремонт 72 зданий. На эти цели из средств фонда капитального ремонта выделено 988,6 млн рублей"

– администрация Сочи

На сегодняшний день полностью выполнены работы в трех домах. Кроме того, капитально ремонтируются еще 12 объектов.

В пресс-релизе указано также, что собираемость платежей в фонд капремонта достигает около 90%.

Мэр города Андрей Прошунин рассказал, что отремонтировать расположенные внутри домов инженерные системы теплоснабжения планируется до старта отопительного сезона. Сроки завершения остальных работ – до конца последнего месяца года.

