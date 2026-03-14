Согласия по 20-му пакету санкций против России нет в ЕС

Сегодня министрам иностранных дел стран ЕС в ходе встречи в Брюсселе не удалось достичь прогресса по новому, 20-му пакету рестрикций против РФ, об этом сообщила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас.

"Утверждение 20-го пакета санкций сильно затянулось. Мы обсуждаем, как подтолкнуть этот процесс"

– Кая Каллас

Она уточнила, что аналогичная ситуация сложилась сейчас с финансированием украинской стороны на сумму €90 млрд.

Напомним, что ранее ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе сообщил: нападение США и Израиля на Иран и все последующие события пока поставили крест на попытках Евросоюза принять новый пакет направленных против России ограничений. Кроме того, его принятию препятствуют Венгрия и Словакия: Будапешт и Любляна требуют, чтобы ЕК вынудила Украину возобновить транзита нефти из России в эти страны.

При этом изначально Еврокомиссия собиралась одобрить и ввести в силу новый пакет санкций против РФ к 24 февраля.

Ранее США, на фоне конфликта с Ираном и перекрытия Тегераном Ормузского пролива, приняли решение о смягчении санкций против России. Во-первых, Вашингтон ослабил ограничения для Индии на закупки нефти из России. Во-вторых, из-под рестрикций были выведены порядка 100 млн баррелей "черного золота" из РФ, которое находится сейчас в транзите.