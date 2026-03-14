США могут вернуть санкции против российской нефти – Бессент

Американские санкции, направленные против нефти из России, могут быть снова введены Вашингтоном, когда конфликт с Ираном будет урегулирован.

Белый дом может возвратить временно отмененные сейчас санкции против нефти из России. Такое заявление сделал министр финансов Скотт Бессент.

По словам главы американского финансового ведомства, такое решение может быть принято тогда, когда конфликт с Ираном (по крайней мере, активная его фаза) завершится, и нефтяные поставки будут возобновлены.

Министр также прокомментировал ситуацию с саммитом президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина – переговоры изначально планировались на конец текущего месяца. Бессент отметил, что информации о переносе пока нет. Он уточнил, что если визит американского лидера в Китай и будет отложен, то причиной станут изменения в планах Трампа из-за событий в ближневосточном регионе, а не сложности между Вашингтоном и Пекином из-за войны с Ираном, в том числе из-за ситуации с Ормузским проливом.