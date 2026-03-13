ЦАХАЛ заявила об уничтожении самолета верховного лидера Ирана

Израиль сообщил о том, что его ВВС нанесли удар и уничтожили иранский правительственный борт №1, которым пользовался аятолла Али Хаменеи.

Военно-воздушные силы Израиля уничтожили самолет верховного лидера Ирана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Правительственный борт №1 был ликвидирован в результате атаки на аэропорт Мехрабад в Тегеране. Как отметила ЦАХАЛ в официальном сообщении, это был точечный удар, прямо нацеленный на воздушное судно.

"Уничтожение самолета наносит ущерб способности координации руководства Ирана с союзными странами, созданию военной силы и восстановлению государственного режима. Таким образом, у Ирана изымается еще один стратегический актив"

– ЦАХАЛ

Уточняется, что этим самолетом пользовался ныне погибший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие представители иранского истеблишмента.