Транскам закрыли в Северной Осетии

Проезд всех видов транспорта запретили по Транскавказской магистрали (Транскаму) в Северной Осетии, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС республики.

В нем говорится, что из-за ухудшения погоды, в результате которого движение по трассе может нести риски для безопасности, а также по рекомендации Упрдор "Кавказ", прекращается движение всех видов автотранспорта на участке от Бурона до Северного Портала Рокского тоннеля.

Запрет распространяется на перемещение машин в обоих направлениях. Он вступил в силу в 19.30 мск и будет действовать до восьми часов утра завтрашнего дня.

Кроме того, с 12.20 мск запрещено движение по Военно-Грузинской дороге.