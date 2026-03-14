Ближневосточный конфликт не повлиял на транзит грузов через Центральную Азию и Иран – Тегеран

Война США и Израиля против Ирана не затронула процесс транзита грузов через Центральную Азию и собственно Исламскую Республику, такое заявление сделал посол ИРИ в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани.

Он подчеркнул, что Ашхабад и Тегеран делают все возможное, чтобы граница между странами функционировала без сбоев.

"Даже в период нынешней агрессии грузы, следующие через Центральную Азию по этим маршрутам, перемещаются в том же порядке, что и прежде, – переходы открыты"

– Али Моджтаба Рузбехани

Глава дипмиссии напомнил, что протяженность ирано-туркменской границы составляет 1,2 тыс км, число ключевых пограничных перехода – четыре.

Рузбехани подчеркнул, что работа этих КПП имеет большое значение не только для самих Туркменистана и Ирана, но и для других государств, если говорить о транзитных грузоперевозках. Посол указал на роль, которую они играют в экономике не только для Центральной Азии, но и для всего мира, так как они пропускают проходит основная часть груза.