Перезапуск аграрных программ анонсировали в Грузии

Агентство развития сельских районов Грузии с апреля нынешнего года перезапустит аграрные программы. Об этом сообщил 16 марта глава Минсельхоза страны Давид Сонгулашвили.
Он подчеркнул, что решение о перезапуске агропрограмм обусловлено превращением агробизнеса в одну из ключевых опор грузинской экономики.
"С начала действия программ господдержки производство сельхозпродукции в стране растет в среднем на 8% в год. В 2025 году эта цифра составила 18 млрд лари"
– Давид Сонгулашвили
Министр также отметил существенный рост экспорта. По его словам, в прошлом году Грузия продала ее на рекордные $1,8 млрд в 110 стран мира.
Помимо этого, Сонгулашвили обратил внимание на то, что значительная часть продукции по-прежнему производится в домашних хозяйствах с низкой производительностью, поэтому новые программы будут ориентированы на технологии, обучение фермеров и повышение эффективности, передает Sputnik Грузия.