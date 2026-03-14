Перезапуск аграрных программ анонсировали в Грузии

Власти Грузии готовятся к перезапуску аграрных программ. Это должно произойти уже в начале следующего месяца.

Агентство развития сельских районов Грузии с апреля нынешнего года перезапустит аграрные программы. Об этом сообщил 16 марта глава Минсельхоза страны Давид Сонгулашвили.

Он подчеркнул, что решение о перезапуске агропрограмм обусловлено превращением агробизнеса в одну из ключевых опор грузинской экономики.

"С начала действия программ господдержки производство сельхозпродукции в стране растет в среднем на 8% в год. В 2025 году эта цифра составила 18 млрд лари"

– Давид Сонгулашвили

Министр также отметил существенный рост экспорта. По его словам, в прошлом году Грузия продала ее на рекордные $1,8 млрд в 110 стран мира.

Помимо этого, Сонгулашвили обратил внимание на то, что значительная часть продукции по-прежнему производится в домашних хозяйствах с низкой производительностью, поэтому новые программы будут ориентированы на технологии, обучение фермеров и повышение эффективности, передает Sputnik Грузия.

