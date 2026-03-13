МИД Турции выступил с осуждением эскалации противостояния Израиля и Ливана

МИД Турции решительно осудил наземную операцию Израиля в Ливане, заявив о солидарности с Бейрутом и предупредив о грядущей гуманитарной катастрофе в регионе.

"Мы самым решительным образом осуждаем начатую Израилем наземную операцию против Ливана, которая еще больше усугубляет нестабильность в регионе"

- заявление МИД Турции

Как отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве, действия израильского руководства – не что иное, как геноцид и коллективное наказание, и развернутое на этот раз в Ливане, оно может привести к новой гуманитарной катастрофе в регионе, - отмечается в тексте, передает РИА Новости.

