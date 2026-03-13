Ливан на грани: наземная операция Израиля и план Макрона по спасению от "новой Газы"

Ливан рискует стать новой Газой: Израиль начал наземную операцию, Франция предлагает переговоры. Эскалация на ливанской границе угрожает полноценной войной с сотнями жертв и массовым бегством жителей.

Эскалация после убийства Хаменеи

Новая эскалация между Ливаном и Израилем началась с того, что 2 марта "Хезболла" нанесла ракетные и дроновые удары по Израилю в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе американо-израильской атаки на Тегеран. Действия "Хезболлы" нарушили перемирие 2024 года и спровоцировали израильские авиаудары по Бейруту и югу Ливана, унесшие жизни не менее 850 человек, включая 107 детей. Более 800 тыс ливанцев эвакуированы с юга страны, особенно из районов вокруг стратегического города Хиам — оплота "Хезболлы" у реки Литани.

Операция ЦАХАЛ: детали наземного вторжения

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решил не ограничиваться авиаударами. 16 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об "ограниченной и точечной наземной операции" 91-й дивизии против опорных пунктов "Хезболлы" на юге Ливана. Цель — разрушить инфраструктуру, ликвидировать боевиков и создать буферную зону для защиты севера Израиля, аналогично войне 2006 года. Удары затронули Хиам, Ятер, Бурдж-Калауия и другие пункты; мосты через Литани уничтожены для прекращения поставок. Израиль готовит мобилизацию до 450 тыс резервистов, текущий лимит — 260 тыс.

Лидер "Хезболлы" Наим Кассем назвал конфликт "экзистенциальной битвой", обещая сражаться до конца, несмотря на потери после 2024 года. Источник в движении описал его позицию так: либо уничтожение "Хезболлы", либо полный вывод ЦАХАЛ из Ливана.

Дипломатия Макрона: план признания Израиля

Несколько дней назад президент Франции Эммануэль Макрон предложил свои посреднические услуги для прямых переговоров Израиля и Ливана, включая саммит во Франции. По данным Axios, план требует от Ливана признания Израиля, передислокации армии южнее Литани, вывода израильских войск и разоружения "Хезболлы" под международным контролем. Ливан принял основу плана на фоне кризиса, а Макрон призвал к прекращению огня и встрече всех сторон.

Президент Ливана Жозеф Аун подтвердил готовность к диалогу для мира, обвинив "Хезболлу" в подрыве суверенитета. Израильский министр обороны Исраэль Кац, несмотря на готовность Бейрута к мирному разрешению конфликта, поставил ультиматум: без разоружения "Хезболлы" Ливан потеряет территории.

Шаги Ливана против Ирана и "Хезболлы"

5 марта кабинет министров Ливана поручил спецслужбам расследовать деятельность КСИР в стране, арестовать и выслать иранских агентов. Также были введены визы для всех граждан Ирана. Бейрут запретил независимые операции "Хезболлы", подтвердив монополию государства на оружие. Под особым подозрением оказался "Ливанский корпус" КСИР, обвиняемый в поставках ракет, обучении и финансовой помощи "Хезболле". После убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в 2024 году влияние КСИР в Ливане только выросло.

Действия официального правительства Ливана ослабят координацию между Ираном и его ливанским прокси, но "Хезболла" сохраняет мощь, превосходящую ХАМАС. Ливану придется очень сильно постараться, чтобы одолеть группировку.

Хотя бойцы "Хезболлы" в условиях ослабления Ирана будут себя чувствовать гораздо труднее, чем во время войны 2006 года, большие издержки война несет и для Биньямина, Нетаньяху, и для Жозефа Ауна. Жертвы будут не только со стороны мирных жителей Ливана, но и ЦАХАЛ. Израиль будет сильнее обстреливаться со стороны Ливана, что вдвойне неприятно с учетом иранских атак.

Больше всех потеряет правительство Ауна, которому придется как-то объяснить избирателю оккупацию ливанских территорий. Судя по опыту Голанских высот, Западного берега реки Иордан и сектора Газа, ЦАХАЛ не торопится выводить свои силы с когда-то взятых под контроль земель.