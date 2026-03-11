Война на Ближнем Востоке 2026: зачем Израилю Ливан?

Отношения между соседними Израилем и Ливаном - сложные с самых ранних этапов создания обоих государств. За последние 50 лет Израиль 6 раз вторгался на территорию Ливана, и, похоже, готовится к очередной наземной операции в государстве. Зачем Израилю Ливан, почему людей эвакуируют с юга арабской страны и что будет дальше?

Почему Израиль напал на Ливан?

Война между Израилем и Ливаном возобновилась 2 марта 2026, когда группировка ”Хезболла” ударила по Израилю ракетами и дронами в ответ на убийство Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в ходе израильско-американских авиаударов по ИРИ. Израиль, в свою очередь, атаковал южные и восточные регионы Ливана, а также окрестности Бейрута. Израильская армия начала продвижение в южном Ливане, захватывая стратегические высоты у границы. Премьер-министр Ливана Наваф Салам, не аффилированный с ”Хезболлой”, заявил, что его страна была втянута в изнурительную войну, которую она не поддерживает.

Что такое ”Хезболла”?

Сегодня Израиль воюет не против Ливана, а против ”Хезболлы”. Если говорить простыми словами, ”Хезболла” - это государство внутри государства на территории Ливана со своим автономным обществом, армией и институтами власти. Изначально ”Хезболла” была создана как военизированная группировка при поддержке иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в начале 1980х годов.

Война Израиля и ”Хезболлы”

Война Израиля и ”Хезболлы” началась на фоне Гражданской войны в Ливане, когда Израиль вторгся на территорию страны в 1982м году с целью уничтожения Организации освобождения Палестины. С тех пор конфликт между израильскими силами и ”Хезболлой” периодически то прекращается, то вспыхивает с новой силой.

Очередное обострение напряженности произошло в 2023 году, когда ”Хезболла” присоединилась к палестинской группировке ”Хамас” в её войне против Израиля. Тогда представители ливанской ”Хезболлы” заявили, что будут атаковать Израиль до тех пор, пока он не прекратит военную операцию в Газе. Спустя почти год обмена ракетными ударами через границу Израиль в шестой раз в истории вторгся на территорию Ливана, за два месяца оттеснив ”Хезболлу” чуть дальше от южных регионов - к реке Эль-Литани. После этого, в ноябре 2024 года, между Израилем и ”Хезболлой” было заключено перемирие, которое было поддержано официальными властями Ливана.

Что сейчас происходит в Ливане?

4 марта, на пятый день войны Ирана с Израилем и США, и на четвертый день после того как ”Хезболла” вновь атаковала Израиль, Тель-Авив предупредил жителей южных регионов Ливана покинуть свои дома из-за расширения израильской военной операции. В результате, по состоянию на 12 марта 2026 года, более 800 тысяч ливанцев, проживавших на юге страны, стали внутренне перемещёнными лицами, а более 630 человек погибли в результате израильских ударов по стране, в том числе и окрестностям Бейрута. Более того, Израиль опубликовал новое предупреждение для жителей южного Ливана, призывая их отойти от границы на 40 километров. В свою очередь ”Хезболла” продолжает наносить ракетные удары по Израилю, в том числе военным базам в Хайфе, Тель-Авиве и Беэр-Шеве. В настоящее время обе стороны готовятся к полномасштабному израильскому вторжению на юг Ливана.

Зачем Израилю Ливан?

Нынешняя война Израиля с Ливаном напоминает недавнюю войну Израиля с Палестиной. В Газе Израиль аналогичным образом инициировал перемещение населения, чтобы заполучить контроль над палестинскими районами, а затем использовать их в качестве как военного, так и политического козыря. Однако не исключено, что в Ливане на этот раз цели Израиля даже более амбициозны: