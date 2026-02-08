Кобахидзе назвал "полной ложью" отчет ОБСЕ по Грузии

"Резкий демократический откат" и "системный характер насилия и нарушений прав в отношении протестующих, оппозиционных политиков и журналистов", фигурирующие в докладе ОБСЕ по Грузии, не что иное, как полная ложь.

Доклад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Грузии, сфабрикованный в рамках "Московского механизма", полностью пропитан ложью, и у правительства есть четкие доказательства этого, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"В конечном итоге мы все видим, что это заключение от начала до конца пропитано ложью, о чем мы еще более широко представим информацию обществу"

- Ираклий Кобахидзе

В документе говорится о "резком демократическом откате" в стране и отмечается "системный характер насилия и нарушений прав в отношении протестующих, оппозиционных политиков и журналистов", и правительство страны намерено разоблачить эту ложь, которая отражена в заключении, но при этом учесть и ряд рекомендаций, заявил грузинский премьер, передает Sputnik Грузия.

В рекомендациях есть рациональное зерно, и их нужно учитывать. Такие записи есть и в заключении, а вот само применение "Московского механизма" к Грузии неприемлемо: с точки зрения демократического развития это передовая страна, и двойные стандарты в отношении нее очевидны и позорны. Это еще раз показывает те тяжелейшие процессы, которые развиваются в европейской бюрократии, – отметил Кобахидзе.

В документе отмечается, что с 2024 года в Грузии произошел заметный откат от демократии, поскольку власти страны постепенно ограничивали свободу выражения мнений и свободу собраний и ассоциаций путем введения законодательства, направленного против гражданского общества и политической оппозиции. Их свободы неоправданно ущемлены применением административных мер и возбуждением уголовных дел против критиков правительства.

Правительству рекомендовано отменить ряд законов об иностранном финансировании и о грантах, нормы для телекомпаний, отменить нормы закона "О семейных ценностях", пересмотреть ряд норм в отношении нарушений на акциях, обеспечить независимость и беспристрастность судебной системы.

На сегодняшний день заключение по Грузии не поддержали 32 из 57 стран-членов ОБСЕ.