Иран требует от США гарантий мира и компенсаций

Тегеран ждет от Вашингтона выполнения двух ключевых условий – абсолютных гарантий ненападения и компенсации за весь нанесенный стране ущерб, только после этого стран будет готова рассматривать прекращение конфликта.

Иранские власти выдвинули два главных условия для прекращения конфликта – компенсации за нанесенный стране ущерб и гарантий безопасности страны, заявил в интервью иранскому телеканалу SNN член Совета по определению политической целесообразности, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи.

"Мы будем рассматривать окончание войны лишь тогда, когда, во-первых, получим от США компенсации за весь нанесенный ущерб, а во-вторых, когда получим стопроцентные гарантии на будущее. А это невозможно без ухода США из зоны Персидского залива"

- Мосхен Резаи

Это в полной мере касается и разблокировки Ормузского пролива - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сегодня сообщил о полном контроле над ним, передает РИА Новости.

В КСИР отметили: Ормузский пролив находится под полным и умным контролем военно-морских сил и проход танкеров и торговых судов агрессоров и их союзников по нему по-прежнему запрещен.

Напомним, ранее мы писали, что с аналогичными требованиями выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан, который заявил о том, что его страна стремится к миру, однако это невозможно без признания прав ИРИ и твердых гарантий со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Тегеран привержен миру на Ближнем Востоке, но для этого нужно, чтобы Вашингтон и Тель-Авив гарантировали ненападение на Иран, отметил он.