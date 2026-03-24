Иран готов перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив?

Тегеран предупредил о готовности при дальнейшей эскалации конфликта создать угрозу для Баб-эль-Мандебского пролива, ведущего в Красное море.

В Иране заявили о возможности создания угрозы в Баб-эль-Мандебском проливе, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник в военных кругах.

По его словам, если противники Исламской Республики решатся на военные действия на принадлежащих Ирану островах или в целом на землях Ирана, либо попробуют причинить ущерб ИРИ, проводя военно-морские операции в Персидском заливе, то Тегеран создаст новые фронты.

Источник напомнил, что о статусе Баб-эль-Мандебского пролива, который входит в число мировых стратегических проливов.

"У Ирана есть возможность создать для него вполне реальную угрозу"

– источник

Напомним, Баб-эль-Мандебский пролив находится между Африкой и юго-западной оконечностью Аравийского полуострова, где находится Йемен - эту территорию контролирует движение повстанцев-хуситов "Ансар Алла". которое считается одним из иранских прокси. Пролив ведет в Красное море.