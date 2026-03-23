Вестник Кавказа

Ормузский пролив открыт для всех, но есть исключения – Аракчи

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Аббас Аракчи заявил, что большинство стран мира могут свободно использовать Ормузский пролив. Ограничения распространяются только на страны, которые пребывают в состоянии войны с Ираном.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал страны, которые могут пользоваться Ормузским проливом. По словам главы иранского дипведомства, пролив открыт для всех стран, которые не находятся в состоянии войны с Ираном.

"Ормузский пролив открыт для всех, суда могут безопасно проходить, однако находящиеся в состоянии войны государства не входят в этот список"

– Аббас Аракчи 

Слова Аракчи были адресованы главе дипведомства КНР Ван И. Глава иранской дипломатии выразил благодарность китайскому коллеге за предоставление Пекином гумпомощи, а также заявил о планах Тегерана добиться полноценного мирного договора.

По данным СМИ, США готовят сухопутную операцию по захвату островов в Персидском заливе для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

