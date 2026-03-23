США не дают гарантий по АЭС "Бушер" — Песков

В Кремле заявили о том, что американская сторона не дает пока никаких гарантий по вопросу ситуации на АЭС в Бушере.

Соединенные Штаты не дают никаких гарантий по ситуации вокруг АЭС "Бушер" в Иране, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Тем не менее, российская сторона посвящает Вашингтон во всю критичность сложившегося положения, отметил представитель Кремля.

"Каких-то гарантий нет, но мы просто каждый раз доводим до их сведения наше видение той опасности критической, которая кроется за этими ударами"

– Дмитрий Песков

Напомним, 17 марта Иран сделал заявление о том, что по территории АЭС "Бушер" вблизи действующего энергоблока был нанесен удар со стороны США и Израиля.

МИД РФ назвал это действие вопиющим, и призвал страны Персидского залива и МАГАТЭ к соответствующей реакции на произошедший инцидент.