Гутерриш: война на Ближнем Востоке вышла из-под контроля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что ситуация в ближневосточном регионе вышла из-под контроля и грозит катастрофой во всех отношениях.

"Конфликт вышел за пределы даже того, что лидеры считали немыслимым. Это зашло слишком далеко"

– Антониу Гутерриш

Глава международной организации призвал остановить продвижение по лестнице эскалации и, вместо этого, начать подъем по лестнице дипломатических усилий, чтобы возвратиться к соблюдение норм международного права.

Для этого он призвал США и Израиль немедленно остановить атаки на Иран. К Тегерану Гутерриш обратился с призывом прекратить удары по странам, не участвующим в конфликте. Генсек ООН также заявил о необходимости остановки боевых действий в Ливане.

Дипломат обратил особое внимание на ситуацию с закрытием Ормузского пролива, из-за которой остановились поставки нефти, газа и удобрений как раз в момент, которые имеет важнейшее значение для посевной кампании. Он подчеркнул, что война наносит самый сильный урон по беднейшим и наиболее уязвимым жителям Земли.

Кроме того, Гутерриш рассказал, что назначил личного посланника для руководства усилиями ООН по урегулированию на Ближнем Востоке – им стал Жан Арно.