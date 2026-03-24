Иран отверг предложения США по окончанию войны — СМИ

Иранские СМИ сообщают, что Тегеран сообщил в Исламабад о том, что не согласен принять условия для завершения конфликта, выдвиннутые американской стороной.
Иранская сторона не согласна с предложенными США 15 пунктами по урегулированию конфликта, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.
Сообщается, что Иран уже уведомил Пакистан об этом решении.
"Тегеран передал Исламабаду свою позицию по предложениям США в рамках переговоров и уведомил Пакистан о том, что не сможет принять 15 пунктов, предложенных США"
– источник
Напомним, ранее стало известно о том, что переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке с участием Ирана и США могут пройти в Пакистане.