Десятки подстанций могут изъять у экс-главы МРСК Северного Кавказа

Генеральная прокуратура России обратилась в суд с иском об изъятии у бывшего главы МРСК Северного Кавказа Магомеда Каитова более 80 подстанций.

Бывший руководитель Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа Магомед Каитов может лишиться 81 трансформаторной подстанции в Хасавюрте, рассказали в Никулинском суде Москвы.

В суд в частности поступил иск от замгенпрокурора России. Ответчиками по нему выступают Каитов, а также Абдул-Малик Мусаев, на которого, как считает истец, зарегистрированы некоторые активы Каитова.

Заместитель генерального прокурора, уточняет ТАСС, просит суд обратить имущество в доход государства.

Как уточняет РБК, речь идет о 81 трансформаторной подстанции в Хасавюрте, а также 363 единицах оборудования для электросетей, которые по документам принадлежат аффилированному с Каитовым лицу.

Предварительное заседание по иску состоится второго апреля.