Десятки подстанций могут изъять у экс-главы МРСК Северного Кавказа

Бывший руководитель Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа Магомед Каитов может лишиться 81 трансформаторной подстанции в Хасавюрте, рассказали в Никулинском суде Москвы.
В суд в частности поступил иск от замгенпрокурора России. Ответчиками по нему выступают Каитов, а также Абдул-Малик Мусаев, на которого, как считает истец, зарегистрированы некоторые активы Каитова.
Заместитель генерального прокурора, уточняет ТАСС, просит суд обратить имущество в доход государства.
Как уточняет РБК, речь идет о 81 трансформаторной подстанции в Хасавюрте, а также 363 единицах оборудования для электросетей, которые по документам принадлежат аффилированному с Каитовым лицу.
Предварительное заседание по иску состоится второго апреля.