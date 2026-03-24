США и Израиль не будут охотиться за двумя иранскими чиновниками - СМИ

Атакующие Иран войска США и Израиля временно исключили из списка потенциальных целей главу МИД ИРИ и спикера парламента страны, чтобы вести с ними переговоры о мирном соглашении.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и председатель Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф получили "индульгенцию" от Израиля и США – они временно исключены из списка целей для ударов, заявила газета The Wall Street Journal.

Правда, это ненадолго – атакующие стороны рассчитывают на то, что ведущие иранские политики в течение ближайших 4-5 дней сядут за стол переговоров, чтобы достичь мира в вооруженном противостоянии, передает ТАСС.

"США и Израиль временно исключили двух высокопоставленных иранских чиновников из списка лиц, подлежащих ликвидации, на время изучения возможности проведения мирных переговоров… пока президент Трамп открывает путь к переговорам на высоком уровне для прекращения войны"

- издание

Председатель парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф уже сообщил, что переговоров с США не было, а их очередное заявление – не что иное, как фейк для манипулирования рынками.

Напомним, ранее мы писали: накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США и Иран продолжают вести переговоры, и они проходят в конструктивном ключе. В то же время она не стала подтверждать возможность встречи представителей Вашингтона и Тегерана в Пакистане.